Київ – під ракетною атакою: відомо про 3 постраждалих
Джерело:КМВА
29 грудня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. На жаль, внаслідок цього є певні пошкодження.
Усі подробиці наразі уточнюються. Влада закликає перебувати в укриттях.
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Що відомо про наслідки ракетного удару по Києву
Як стало відомо, уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі.
Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
Ситуація щодо постраждалих уточнюється. Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!
– заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Є постраждалі
Згодом Попко повідомив, що вже відомо про двох постраждалих у Дарницькому районі. Їм надана перша медична допомога. Дані уточнюються.
Кличко також підтвердив, що наразі двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.
"Також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль", – додав мер.
Пізніше Кличко повідомив, що вже є троє постраждалих у Києві. Зокрема – 14-річна дівчинка. Всіх госпіталізували.
У Києві можуть бути проблеми зі світлом
За словами Віталія Кличка, у столиці можуть бути перебої зі світлом. Він закликав також зробити запас води.Важливо! Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри в будь-які телеграм-чати та боти! Ворог уважно моніторить інформпростір.