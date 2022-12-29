Київ – під ракетною атакою: відомо про 3 постраждалих

29 грудня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. На жаль, внаслідок цього є певні пошкодження.

Усі подробиці наразі уточнюються. Влада закликає перебувати в укриттях.

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Що відомо про наслідки ракетного удару по Києву

Як стало відомо, уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

Ситуація щодо постраждалих уточнюється. Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!

– заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Є постраждалі

Згодом Попко повідомив, що вже відомо про двох постраждалих у Дарницькому районі. Їм надана перша медична допомога. Дані уточнюються.

Кличко також підтвердив, що наразі двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.

"Також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль", – додав мер.

Пізніше Кличко повідомив, що вже є троє постраждалих у Києві. Зокрема – 14-річна дівчинка. Всіх госпіталізували.

У Києві можуть бути проблеми зі світлом

За словами Віталія Кличка, у столиці можуть бути перебої зі світлом. Він закликав також зробити запас води.

Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри в будь-які телеграм-чати та боти! Ворог уважно моніторить інформпростір.