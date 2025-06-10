Ворог масовано атакує Київ: внаслідок атаки є пошкодження у кількох районах

Росіяни у ніч на 10 червня запустили по Києву "Шахеди". На жаль, внаслідок обстрілів є пошкодження в кількох районах столиці та постраждалі.

Про наслідки атаки на столицю 24 Канал повідомляє з посиланням на інформацію очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Ворог атакував Київ

У ніч на 10 червня окупанти запустили по Києву та області "Шахеди", влада інформувала про роботу ППО.

Згодом у КМВА розповіли про наслідки атаки. Спершу Тимур Ткаченко написав про пошкодження в Деснянському, Оболонському, Шевченківському районах. Згодом стало відомо, що падіння уламків збитих дронів також зафіксували в Подільському та Дарницькому районах.

Є пошкодження житлових будинків і пожежі. На місці працюють рятувальники. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо,

– зазначив глава КМВА.

Потім Мер Києва Віталій Кличко розповів деталі про наслідки обстрілів:

у Шевченківському районі палають автівки;

в Оболонському районі уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл, також спалахнула пожежа в нежитловій забудові;

є виклики медиків у Подільський і Дарницький райони;

у Дніпровському районі задимлення в нежитловій забудові.

Пізніше сталося відомо про двох постраждалих – у Дарницькому та Шевченківському районах.

Зверніть увагу! Усі деталі про вибухи та наслідки ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни також атакували Одесу ударними БпЛА. Внаслідок ворожого удару пошкоджений пологовий будинок, станція екстреної медичної допомоги та житлові будинки. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.