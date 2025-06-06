У Києві внаслідок обстрілу постраждало метро, пошкоджена залізниця

Росіяни атакували Київ вночі 6 червня. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії й кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця"і "Лівобережна" червоної лінії метро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

Зверніть увагу У Києві є жертви й багато постраждалих внаслідок російської атаки

Атака на Київ 6 червня: пошкоджено колії метро

Унаслідок масованого російського обстрілу Києва пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" – "Лівобережна" червоної лінії метро.

Поїзди будуть рухатися лише між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал – орієнтовно 6 хвилин.

Наземна частина станцій "Дніпро" – "Лісова" тимчасово закриті на вхід і вихід.

На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема, з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт – доба.

До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій. Просимо ставитися з розумінням до тимчасового режиму руху поїздів,

– закликали у КМДА.

Через пошкодження червоної лінії метро між станціями "Лісова" і "Арсенальна" організували дублюючий автобусний маршрут №1М.

Автобуси курсують за таким маршрутом:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська".

Зверніть увагу! Транспорт буде прямувати через вулицю Андрія Малишка. Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену. Пасажирів просять враховувати зміни під час планування поїздок.



Інтервал між поїздами на червоній гілці метро — 4 хвилини 30 секунд, зазначили в КМДА о 06:35.

На Київщині пошкоджена залізниця

Укрзалізниця повідомила, що обстрілом пошкоджено колії на Київщині. Низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі).