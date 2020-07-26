У Києві завдяки камерам спостереження знайшли та оштрафували водія, який розвернувся через чотири смуги перед мостом Патона. Це порушення вразило навіть патрульних.

Інспектори відслідкували подальший рух водія та встановили його місце перебування. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

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Як на порушника відреагували в поліції

На пошуки порушника орієнтували найближчі екіпажі патрульних, і незабаром автомобіль таки знайшли.

Перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький назвав це порушення "настільки зухвалим, що здається, що це відбувається не в реальному житті".

Чим керуються такі порушники та які думки направляють їх вчиняти саме так, як ви бачите на цьому відео, особисто я не розумію. Десятки автомобілів були змушені зупинитись і тільки чудом не сталося ДТП, ніхто не травмувався та не загинув,

– обурився він.

Дивіться відео із зухвалим київським водієм:

Що загрожує горе-водію

Водія притягнули до відповідальності за створення аварійної ситуації, склавши протокол за частиною 4 статті 122 (створення аварійної ситуації).

Порушнику загрожує штраф в розмірі 680 гривень, або позбавлення права керування транспортними засобами на термін від шести місяців до одного року.

На фотографіях поліції видно, що машина порушника брендована однією зі служб таксі.



Затриманий порушник / Фото патрульної служби Києва

Камери автофіксації порушень ПДР: що треба знати

На Київщині вже понад місяць працюють камери автофіксації порушень. За місяць роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР винесли 398 тисяч 410 постанов про адмінправопорушення.

Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшли 31 мільйон 908 тисяч 746 гривень.

Частина цих грошей піде на оплату послуг з доставки повідомлень Укрпоштою та на оплату друку постанов і правопорушень ЦПК "Україна".

Гроші, що залишилися будуть зараховані в бюджет і спрямовані на поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.

Документи по тих водіях, які не сплатять штраф протягом 30 днів з моменту повідомлення, передадуть у державну виконавчу службу для стягнення, відповідно до закону.

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Камери фіксації порушень на Київщині / Інфографіка 24 каналу