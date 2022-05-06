У Києві водій спровокував ДТП: у його крові знайшли катастрофічну кількість алкоголю

Неподалік вокзалу у Києві водій спричинив ДТП, на щастя, без постраждалих. Чоловік вирішив тікати з місця події, але його оперативно затримали патрульні на сусідній вулиці.

Про це 24 каналу розповів речник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він також повідомив важливу деталь: у водія був критичний вміст алкоголю в крові.

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За даними патрульної поліції Києва, чоловік погодився пройти перевірку за допомогою драгера, і в нього виявили 5 проміле.



Такий результат показав драгер, що заміряє рівень алкоголю у водіїв / Фото патрульної поліції Києва

Зауважте. Допустимий рівень, який може показати драгер і не спричиняти відповідальності – 0,2.



Винуватець ДТП біля вокзалу у Києві / фото патрульної поліції Києва

Інспектори склали на винуватця протокол за частиною 1 статті 130, а саме – керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння КУпАП та відсторонили від кермування.

Вчора біля головного вокзалу в Києві сталась аварія. Водій був із 5 проміле алкоголю в крові, страшно уявити, яку дозу алкоголю прийняла ця людина. Не забуваймо, що йде війна і потрібно максимально зібратися,

– зазначив Денисенко.

Головне про іншу ДТП на Рівненщині

Аварія трапилася близько 19:20 вівторка, 3 травня.

Пожежу, яка виникла внаслідок аварії, гасили 44 рятувальники та 7 одиниць техніки.

На місце ДТП також виїхали 7 автомобілів швидкої допомоги. Вони доправили постраждалих до медзакладів Дубно та Радивилова.

Спочатку повідомили про 17 жертв аварії, але 4 травня кількість жертв зросла до 26 загиблих.

Через масштаб пожежі внаслідок ДТП траса "Київ – Чоп" була повністю перекрита.

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