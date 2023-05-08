У Святошинському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника: є постраждалі

У Святошинському районі столиці впали уламки безпілотника. Ймовірно, це ворожий дрон, який збили сили ППО.

Про падіння уламків повідомив мер столиці Віталій Кличко. На місце падіння вирушили усі служби.

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Наслідки падіння уламків

Віталій Кличко повідомив, що інформацію про постраждалих та ушкодження станом на 1:55 уточнюють.

У Святошинському районі падіння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце. Інформацію про ушкодження та постраждалих уточнюємо,

– написав Кличко.

Водночас місцеві мешканці пишуть, що ймовірно уламки безпілотника могли впасти на житловий будинок. Крім того, очевидці кажуть про пожежу. Однак ця інформація потребує підтвердження.

Згодом Кличко повідомив, що унаслідок падіння уламків у Святошинському районі є постраждалий. Однак ще 3 людей постраждали унаслідок вибуху в Солом'янському районі столиці – що трапилося там, мер не уточнив. Двох постраждалих у Солом'янському районі госпіталізували.

Водночас голова КМВА Сергій Попко зазначив, що ймовірно уламки впали на припаркований автомобіль, унаслідок чого той загорівся. Крім того, за його словами, зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину.