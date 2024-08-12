Пролетів 28 поверхів: у київській багатоповерхівці зірвався ліфт

У одній із Київських багатоповерхівок зірвався ліфт. Він пролетів 28 поверхів перш ніж розбитися.

Подія буцімто сталася на вулиці Срібнокільській. Наразі офіційної інформації від правоохоронців чи рятувальників не надходило.

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Що відомо про падіння ліфта в Києві

В житловому будинку 1 по вулиці Срібнокільській в Києві в під'їзді 4 зірвався ліфт та пролетів 28 поверхів, внаслідок чого розтрощена кабіна ліфта. Завдані значні матеріальні збитки майну співвласників,

– мовиться у повідомленні.

У Києві впав ліфт з 28 поверху: дивіться відео

Інформація про постраждалих відсутня. Також в мережі опублікували фото із наслідками інциденту.

У Києві зірвався ліфт / Фото з соцмереж

Наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо надзвичайної ситуації від правоохоронців чи рятувальників. 24 Канал намагався зв'язатися із ДСНС, втім, відповіді не отримав.

До слова, 10 серпня у Києві сталася пожежа на 21 поверсі багатоповерхівки в Дніпровському районі. Для її ліквідації було залучено 43 рятувальники та 10 одиниць спеціальної та основної пожежно-рятувальної техніки. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.