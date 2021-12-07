У Києві вручили антипремію за сексизм: серед номінантів депутати, чиновники та ЗМІ

У столиці вручили третю щорічну антипремію "Це яйце!" за сексизм у публічних висловлюваннях. "Нагороди" присуджували у тьох номінаціях – "сексистське висловлювання", "сексистський матеріал" та "Моралізатор року".

У перелік номінантів потрапили низка політиків, чиновників та ЗМІ. Антипремії отримали ті, хто за результатами голосування виявився "найдостойнішим".

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Номінація "Сексистський матеріал"

У перелік "номінантів" увійшли 3 інтернет-видання, 2 телеканали та одне регіональне ЗМІ. Серед них:

"Коментарі" за статтю про запуск опитування "Найсексуальніші народні депутати";

за статтю про запуск опитування "Найсексуальніші народні депутати"; "Хвиля" та автор Всеволод Непогодін за матеріал "Українська жінка як вбивця сім'ї" з негативними образами, нецензурною лексикою та гендерними стереотипами;

та автор Всеволод Непогодін за матеріал "Українська жінка як вбивця сім'ї" з негативними образами, нецензурною лексикою та гендерними стереотипами; "Радіотрек" за матеріал Максима Розенка "Зґвалтував!? "Молодий красень-хореограф, за яким упадали зграї учениць", який повністю виправдовує зловмисника та всю вину перекладає на потерпілу.

за матеріал Максима Розенка "Зґвалтував!? "Молодий красень-хореограф, за яким упадали зграї учениць", який повністю виправдовує зловмисника та всю вину перекладає на потерпілу. "Події Закарпаття" та Василь Сочка за публікацію "закарпатські ліси отримали нового красуню-керівника" з об'єктивізацією жінки та упередженнями щодо її компетентності.

та Василь Сочка за публікацію "закарпатські ліси отримали нового красуню-керівника" з об'єктивізацією жінки та упередженнями щодо її компетентності. Канал "Україна" й авторка Олександра Красновська за публікацію "Чоловіки на шоу "Я везу тобі красу" розповіли, як реагують на великі груди" з рекомендаціями для жінок, як "правильно одягатися".

й авторка Олександра Красновська за публікацію "Чоловіки на шоу "Я везу тобі красу" розповіли, як реагують на великі груди" з рекомендаціями для жінок, як "правильно одягатися". Канал "1+1" й спецпроєкт "Код доступу" з ведучою Людмилою Бадалян, який містить багато гендерних стереотипів щодо чоловіків і жінок.

Перемогу отримало інтернет-видання "Радіотрек" та Максим Розенко за спроби повністю виправдати хореографа з Кривого Рогу, якого підозрювали в зґвалтуванні випускниці.

Номінація "Сексистське висловлювання"

За перемогу в цій номінації змагалися 2 нардепи та 2 чиновники. Серед них:

Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива за "рекомендації" журналісткам в кулуарах Верховної ради "записатися до фан-клубу його статевого органу". Також він не соромився визнати, що є сексистом.

за "рекомендації" журналісткам в кулуарах Верховної ради "записатися до фан-клубу його статевого органу". Також він не соромився визнати, що є сексистом. Нардеп від "Європейської солідарності" Сергій Рудик , який скептично прокоментував виступ своєї колеги з фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглої. У своїх висловлюваннях він наголошував на її статі та через це ставив під сумнів її компетентність.

, який скептично прокоментував виступ своєї колеги з фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглої. У своїх висловлюваннях він наголошував на її статі та через це ставив під сумнів її компетентність. Секретар Коростишівської міської ради на Житомирщині Юрій Сарапійчук , який вилаяв депутатку Юлію Юзефович, але на завершення додав "я поважаю вас як жінку".

, який вилаяв депутатку Юлію Юзефович, але на завершення додав "я поважаю вас як жінку". Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, який під час виступу на форумі "Україна 30" використовував образ жінки для "реклами" регіону, зокрема на слайдах презентації.

У цій номінації "найкращим" визнали Юрія Сарапійчука і його "повагу як до жінки". Йому вдалося перевершити скандального Іллю Киву, на думку учасників голосування.

"Моралізатор року"

За "перемогу" в цій номінації боролися лише троє кандидатів, серед яких:

Пресслужба Херсонської поліції за повідомлення про складення протоколу на маму, через те що батько привів дитину на майданчик і залишив її там на кілька годин;

за повідомлення про складення протоколу на маму, через те що батько привів дитину на майданчик і залишив її там на кілька годин; Пресслужба Нацполіції за інформацію про покарання матері, яка залишила сина на батька, але дитина вирішила піти шукати її.

за інформацію про покарання матері, яка залишила сина на батька, але дитина вирішила піти шукати її. Полтавський священних та депутат Олександр Дедюхін. який назвав "недорозвинутими особистостями" жінок, які підтримують аборти та право розпоряджатися власним тілом.

Відзнаку в цій номінації отримала пресслужба Херсонської поліції та протокол на матір за проступок батька.

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