У Києві вручили антипремію за сексизм: серед номінантів депутати, чиновники та ЗМІ
Джерело:"Детектор медіа"
У столиці вручили третю щорічну антипремію "Це яйце!" за сексизм у публічних висловлюваннях. "Нагороди" присуджували у тьох номінаціях – "сексистське висловлювання", "сексистський матеріал" та "Моралізатор року".
У перелік номінантів потрапили низка політиків, чиновників та ЗМІ. Антипремії отримали ті, хто за результатами голосування виявився "найдостойнішим".
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Номінація "Сексистський матеріал"
У перелік "номінантів" увійшли 3 інтернет-видання, 2 телеканали та одне регіональне ЗМІ. Серед них:
- "Коментарі" за статтю про запуск опитування "Найсексуальніші народні депутати";
- "Хвиля" та автор Всеволод Непогодін за матеріал "Українська жінка як вбивця сім'ї" з негативними образами, нецензурною лексикою та гендерними стереотипами;
- "Радіотрек" за матеріал Максима Розенка "Зґвалтував!? "Молодий красень-хореограф, за яким упадали зграї учениць", який повністю виправдовує зловмисника та всю вину перекладає на потерпілу.
- "Події Закарпаття" та Василь Сочка за публікацію "закарпатські ліси отримали нового красуню-керівника" з об'єктивізацією жінки та упередженнями щодо її компетентності.
- Канал "Україна" й авторка Олександра Красновська за публікацію "Чоловіки на шоу "Я везу тобі красу" розповіли, як реагують на великі груди" з рекомендаціями для жінок, як "правильно одягатися".
- Канал "1+1" й спецпроєкт "Код доступу" з ведучою Людмилою Бадалян, який містить багато гендерних стереотипів щодо чоловіків і жінок.
Перемогу отримало інтернет-видання "Радіотрек" та Максим Розенко за спроби повністю виправдати хореографа з Кривого Рогу, якого підозрювали в зґвалтуванні випускниці.
Номінація "Сексистське висловлювання"
За перемогу в цій номінації змагалися 2 нардепи та 2 чиновники. Серед них:
- Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива за "рекомендації" журналісткам в кулуарах Верховної ради "записатися до фан-клубу його статевого органу". Також він не соромився визнати, що є сексистом.
- Нардеп від "Європейської солідарності" Сергій Рудик, який скептично прокоментував виступ своєї колеги з фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглої. У своїх висловлюваннях він наголошував на її статі та через це ставив під сумнів її компетентність.
- Секретар Коростишівської міської ради на Житомирщині Юрій Сарапійчук, який вилаяв депутатку Юлію Юзефович, але на завершення додав "я поважаю вас як жінку".
- Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, який під час виступу на форумі "Україна 30" використовував образ жінки для "реклами" регіону, зокрема на слайдах презентації.
У цій номінації "найкращим" визнали Юрія Сарапійчука і його "повагу як до жінки". Йому вдалося перевершити скандального Іллю Киву, на думку учасників голосування.
"Моралізатор року"
За "перемогу" в цій номінації боролися лише троє кандидатів, серед яких:
- Пресслужба Херсонської поліції за повідомлення про складення протоколу на маму, через те що батько привів дитину на майданчик і залишив її там на кілька годин;
- Пресслужба Нацполіції за інформацію про покарання матері, яка залишила сина на батька, але дитина вирішила піти шукати її.
- Полтавський священних та депутат Олександр Дедюхін. який назвав "недорозвинутими особистостями" жінок, які підтримують аборти та право розпоряджатися власним тілом.
Відзнаку в цій номінації отримала пресслужба Херсонської поліції та протокол на матір за проступок батька.
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