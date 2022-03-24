У Києві встановлюють захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини

Київська влада намагається вберегти історичні об'єкти від потенційних руйнувань російськими окупантами. Силами активістів та Київської міської державної адміністрації захищено низку важливих пам'яток.

Мовиться зокрема про укріплення безпеки біля пам’ятника Самсону та захист пам’ятника Володимиру. Днями розпочнуть роботи біля пам’ятників Григорію Сковороді, Богдану Хмельницькому.

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Що в планах

Далі триватимуть роботи на пам’ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі і колоні Магдебурзького права. Також Департамент вишукує варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.

Місто дякує громадськості, яка долучається до захисту пам’яток та культурних об’єктів від можливого знищення російськими окупантами. Зокрема, силами активістів здійснені роботи в Театрі на Подолі, захищено мозаїки на фунікулері,

– йдеться у повідомлені.

Крім того, Київ звертається до всіх небайдужих представників будівельного бізнесу із проханням долучитися до захисту пам’яток Києва.

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