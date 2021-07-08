У Києві вже немає світлофору із сердечком: поліція шукає тих, хто встановив трафарет

У Києві 7 липня на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик на світлофорі з'явилось сердечко під час червоного сигналу світлофора. Хто зробив такий трафарет невідомо.

Втім, комунальники не оцінили мистецтво й одразу ж його демонтували. Тимчасом поліція розшукує організаторів перфомансу.

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За сердечко штраф

Їм загрожує штраф за витівку. Така форма світлофора не відповідає стандартам.

У Центрі організації дорожнього руху повідомили наступне:

Вчора ми виявили незаконно накладений трафарет у формі серця, який одразу ж прибрали та відновили належне функціонування об’єкту відповідно до діючого ДСТУ. Хто саме зробив подібне — розбирається поліція,

— зазначили в ЦОДР, інформує "Вечірній Київ".

Водночас поліціянти вже зафіксували факт завдання збитків комунальному майну та прийняли заяву від комунальників.

Світлофор у Києві 07.07.2021 / Скриншот сторіз з інстаграму

Вже не вперше

До слова, декілька років тому, у липні 2019-го, біля Бессарабського ринку вже встановлювали світлофор із сердечками. Але й тоді його відразу демонтували, адже така конструкція не відповідала чинним стандартам.