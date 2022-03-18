У Києві вже незабаром планують відновити навчання
У Києві триває підготовка до запуску освітнього процесу. Заняття відбуватимуться в онлайн-форматі.
Про це в ефірі 24 каналу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
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"Ми пробуємо м'яко заходити в навчання, ніхто очно відновлювати його, звісно, не буде, це небезпечно", – зазначив він.
За його словами, у Києві навіть у бомбосховищах вже підключили мережу Wi-Fi, аби учні могли доєднуватись до уроків.
Час іде, дітям треба вчитись,
– додав Поворозник.
Як відомо, 15 березня навчання відновили у 13 областях України. Форма освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні і вона обов'язково погоджена з військовою адміністрацією.
Микола Поворозник про ситуацію в Києві та запуск навчання: дивіться відео