У Києві вже незабаром планують відновити навчання

У Києві триває підготовка до запуску освітнього процесу. Заняття відбуватимуться в онлайн-форматі.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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"Ми пробуємо м'яко заходити в навчання, ніхто очно відновлювати його, звісно, не буде, це небезпечно", – зазначив він.

За його словами, у Києві навіть у бомбосховищах вже підключили мережу Wi-Fi, аби учні могли доєднуватись до уроків.

Час іде, дітям треба вчитись,

– додав Поворозник.

Як відомо, 15 березня навчання відновили у 13 областях України. Форма освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні і вона обов'язково погоджена з військовою адміністрацією.

Микола Поворозник про ситуацію в Києві та запуск навчання: дивіться відео