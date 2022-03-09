У Києві є тепло, світло та зв'язок, працюють два мости, – заступник Кличка

У всіх районах Києва є тепло, електрика та зв'язок. Ситуація спокійна, столиця призвичаюються до нових умовах.

Про це повідомив перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник в ефірі 24 каналу. За його словами, у столиці також частково запускають громадський транспорт.

До теми Наступ окупантів на Київ відбивають і стійко утримують рубежі, – Генштаб ЗСУ

"Для того, щоб працівники критичної інфраструктури могли добратись на місце праці. Також працюють 2 мости Північний і Дарницький для сполучення між лівим і правим берегами", – зазначив він.

У Києві працюють магазини, враховуючи, що комендантська година завершується о 7:00, то вони відчиняються приблизно о 8:00 – 8:30. Працюють і аптеки.

"Київ призвичаюється до життя в нових умовах", – сказав Поворозник.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.