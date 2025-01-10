У Солом'янському районі Києва є влучання уламків дрона у багатоповерхівку

У Солом'янському районі Києві є влучання уламків БпЛА у багатоповерхівку. Попередньо постраждалих немає.

Повідомлень про постраждалих немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Дивіться також У Києві працює ППО: у небі зафіксовано БпЛА

Що відомо про влучання БпЛА у Києві

У Соломʼянському районі Києва зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

За словами Тимура Ткаченка, у будинках пошкоджено вікна, ушкоджень зазнали також 6 авто. На місці вже працюють відповідні служби.

Повітряна тривога у Київській області почала лунати о 00:24, а у столиці о 02:01, відбій пролунав о 02:19. О 02:34 стало відомо про ушкодження від уламків ворожих дронів.

Зверніть увагу! 24 Канал закликає дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Щоб уникнути небезпеки, варто не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і знаходитись в укритті.

Раніше повідомлялося, що сили ППО почали роботу у межах Києва. У небі були помічені ворожі дрони типу "Шахед".