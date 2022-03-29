У Києві за час війни вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися

Після місяця повномасштабної війни Росії проти України, чимало українців, які вимушено стали біженцями, вирішують повертатися до своїх домівок. Але там на них може очікувати небезпека.

У Міністерстві внутрішніх справ попередили, що повертатися до своїх домівок в містах та селах, які були в зоні бойових дій, можна лише після відповідного погодження органів влади, ДСНС та Нацполіції України.

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Все через те, що на цій території можуть бути снаряди та міни, які не розірвалися.

"Тільки на території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися. Просимо бути максимально обережними з ними. І як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102", – зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Особливу увагу в МВС просили приділити дітям, і не залишати їх без нагляду.