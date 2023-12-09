"Виходячи з човна, не забувайте речі": яскраві меми про підтоплення й закриття метро в Києві

У Києві сталася розгерметизація тунелю метро й через це закрили 6 станцій. Реакція на цю новину у мережі неоднозначна, адже більшість киян обурена. Втім, це не стало на заваді створення десятків мемів та жартів щодо закриття кількох станцій метро.

Через розгерметизацію тунелю не працюватимуть 6 станцій – від станції "Деміївська" до "Теремки". Як українці жартують про закриття частини синьої гілки метро – передає 24 Канал.

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"Закрийте їм те метро"

Навіть у таких складних ситуаціях українці продовжують жартувати та створювати меми. Так, у мережі з'явилася низка жартів щодо підтоплення тунелю. Користувачі жартують, мовляв, тепер у метро будуть плавати човни, а кияни – "переміщуватимуться" синьою гілкою у водних скафандрах.

Меми про підтоплення тунелю метро – більше у галереї

У частині мемів українці висміюють мера Києва Віталія Кличка. Зокрема, кияни жартують, що нібито "критичні об'єкти інфраструктури однаково положить Кличко". Частина мемів доторкнулася й Київської міської держадміністрації.

Підбірка мемів про Кличка через закриття станцій метро – більше у каруселі

Ясна річ, через закриття гілки метро жителі Голосіївського району Києва зіткнуться з чималими проблемами. Оскільки це один з найбільш густонаселених районів столиці, то на дорогах виникатимуть затори. У мережі жартують, що тепер Голосіївський район нібито як "відрізаний" від інших районів Києва.

Кияни жартують про закриття частини синьої гілки метро – більше у галереї

У мережі ТікТок вже також створюють відео щодо закриття метро у Києві. Так, користувачі мережі жартують про затори на дорогах.

Як кияни жартують про затори в Києві: дивіться відео

Користувачі мережі створюють меми про метро: дивіться відео

У мережі також створили так заний "діалог" між киянами та КМДА. У жартівливому відео жителі столиці цікавляться, як тепер бути з заторами на дорогах. На це вони "отримують" відповідь, що краще "сидіти вдома".

Імпровізований жартівливий діалог між "киянами" та "КМДА": дивіться відео

Експерти припускають, що через закриття станцій метро на 6 місяців, у Голосіївському районі можуть впасти ціни на оренду. Питання щодо квартир у мережі також не змогли оминути й почали жартувати про людей, які продали квартиру й вирішили переїхати ближче до метро.

Жартівливе відео про тих, хто нещодавно переїхав "ближче до метро"