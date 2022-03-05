У Києві замінили головний прапор: людей просять не панікувати

У Києві сьогодні, 5 березня, здійснять планові роботи із заміни українського прапору. Спуск почався приблизно о 11:00.

Таку інформацію оприлюднили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Відразу після заміни, над українською столицею знову замайорить новий синьо-жовтий стяг.

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Також про планову заміну прапора у столиці повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що столиця навіть в умовах воєнного стану та російського вторгнення, продовжує дбати про стан і належний вигляд найбільшого, головного прапору України.

Це дуже важливо, бо державний прапор – символ нашої незалежності та свободи. Міські служби здійснили планові роботи із заміни полотнища Головного прапора на нове. Прапор майорить над столицею!

– наголосив Кличко.

Цікаво, що споруда флагштока у Києві на сьогодні є найбільшою в Україні. Його висота становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір самого полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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