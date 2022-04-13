У Києві затримали росіян, які незаконно перетнули державний кордон

Столичні правоохоронці затримали зловмисників, які незаконно перетнули кордон України. Злочинцями виявилися громадяни Росії.

Затримані чоловіки організували цілу схему. Вона дозволяла незаконно перетинати кордон з Україною громадянам Росії. Робилося це для злочинної діяльності проти військових нашої країни.

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Затриманим загрожує до 9 років ув'язнення

Затриманими виявилися троє російських чоловіків 1992 та 1998 років народження. Помешкання, де вони проживали, обшукали. Там поліцейські виявили банківські картки, засоби зв'язку та флеш-накопичувачі.

Згодом з'ясувалося, що протягом 2021 – 2022 років зловмисники незаконну перетнули кордон з Україною. Це робили для того, щоб перешкоджати діяльності українських військових та іншим формуванням, які захищають нашу державу.

Відтак, зловмисники винаймали житло у Києві та підшукували громадян України, готових до співпраці. Останні відкривали у банках на своє ім'я рахунки, здійснювали перекази. Також вони сприяли пересуванню росіян по країні та передавали відомості, необхідні злочинцям.

Зловмисників уже тримають під вартою. Їм загрожує позбавлення волі терміном до 9 років.

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