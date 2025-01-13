Цілями були держустанови та енергетичні підприємства: росіяни готували удар по Києву 1 січня

Українські спецслужби у столиці затримали агентку Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Жінка готувала дронову ворожу атаку по Києву 1 січня.

Серед пріоритетів ворога були адмінбудівлі держустанов та енергогенеруючі підприємства України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Що відомо про планування атаки

За даними СБУ, ворожа агентка включала GPS-координати на своєму телефоні й робила фото об'єктів таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація. Це дозволило б запрограмувати ворожі дрони-камікадзе на ураження українських об'єктів.

Готові світлини фігурантка переправляла своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері. Також під час розвідувальних вилазок агентка шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, зловмисниця проводила дорозвідку в районі місця базування радіолокаційної станції українських військ поблизу столиці України. Її затримали в орендованій квартирі, і, коли вона намагалася передати нову партію розвідданих ворогу.

Слідство з'ясувало, що агенткою окупантів виявилася 27-річна місцева безробітна, яка шукала "легкі" гроші у мережі. У неї вилучили мобільний телефон із доказами співпраці та велику кількість сім-карток, які вона використовувала для конспірації зв'язку з окупантами.



Російська агентка фотографувала інфраструктуру Києва / Фото СБУ

Їй оголосили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану, зараз жінка перебуває під вартою.

Зауважимо, Київська міська прокуратура уточнила, що за день до російської атаки на урядовий квартал вона фотографувала блокпости біля парламенту.

"За роботу їй обіцяли заплатити 500 доларів США, втім оплатили лише послуги таксі. Зазначимо, що вже наступного дня – 1 січня 2025 року саме цей район атакували російській БпЛА, внаслідок чого загинула родина науковців", – додали там.

Зазначається, що за все вищезгадане їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.