У Києві затримки громадського транспорту через ліквідацію наслідків атаки: перелік маршрутів

Уночі вівторка, 10 червня, Росія завдала масованого удару по Києву. Унаслідок ліквідації наслідків пасажирський транспорт столиці курсує зі змінами.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київпастранс. Зокрема, зміни стосуються транспорту, що курсує вулицями Іллєнка та Глибочицька.

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Що відомо про зміни

Вулиця Іллєнка (напрямок до станції метро "Лук'янівська") перекрито рух.

Зміни в русі тролейбусів:

№16, 23 – курсують від вулиці Мрії до станції метро "Дорогожичі";

№6, 18, 28, 33 – до станції "Почайна";

№19 – площа Космонавтів – Повітрофлотський шляхопровід;

№35 – від вулиці Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу; від проспекту Свободи – до станції метро "Дорогожичі".

Вулиця Глибочицька – затримка руху через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки.

Зміни в русі автобусів:

№14т – проспект Відрадний – станція метро "Лук'янівська";

№112 – вулиця Микитенка – станція метро "Контрактова площа";

№119 – вулиця Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід.

Просимо враховувати зміни під час планування поїздок. Слідкуйте за оновленнями,

– йдеться в повідомленні.

До слова, після ворожої атаки якість повітря в Києві стала шкідливою через пожежі, зокрема на проспекті Науки та в районі Позняків. Забруднення особливо небезпечне для людей із хворобами легенів і серця, дітей та літніх людей.