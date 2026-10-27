Коштуватимуть 1 мільярд: у Києві планують збудувати водні переправи через Дніпро

У Києві планують збудувати комбіновані водні переправи через Дніпро та під’їзні шляхи до них за 1 мільярд гривень. Відповідну постанову вже ухвалив уряд за ініціативи держави.

Про запуск важливого інфраструктурного проєкту повідомив міський голова Віталій Кличко. Фінансування та реалізація будівництва вже узгоджені на державному рівні.

Хто визначить розташування переправ?

Конкретні місця для розміщення об'єктів обиратиме військове командування. Погоджувати фінальні локації та під'їзні шляхи буде, зокрема, Київська міська військова адміністрація.

Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти – 1 мільярд гривень на цей проєкт,

– уточнив Кличко.

Зазначимо, що протягом останнього часу ворог дедалі більше атакує мости у Києві. Зокрема, під час останнього обстрілу 27 жовтня під ударом опинився Південний міст. Через це пошкоджень зазнала інфраструктура метро. До того ж, довелося обмежувати рух транспорту.

Раніше, під час атаки 20 жовтня, поблизу Північного мосту здійнявся дим. Сам міст не зазнав влучань, однак рух ним був ускладнений.