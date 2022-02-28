У Києві знов лунає сирена

У Києві оголосили повітряну тривогу. Сирени у столиці завили о 5:52.

Це означає, що людям терміново слід сховатися в укриттях.

Важливо Снаряд окупантів влучив у житловий будинок в центрі Чернігова: палають нижні поверхи

Що робити у випадку оголошення повітряної тривоги

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила. За можливості попередити сусідів, що мешкають поруч. Швидко одягнутися та одягти дітей. Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло. Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

Як повідомив радник глави президента Олексій Арестович під час нічного брифінгу, Російські війська припинив рух на західному напрямку Києва та почали відступати. Водночас українська армія завдає удари по ворогу.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.