У Києві знову посилюють комендантську годину

Комендантська година в Києві та області знову буде посилена. Вона триватиме сьогодні, з 26 березня, з 20:00 до 7:00 ранку понеділка, тобто 28 березня.

Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що містом під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

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Правила комендантської години

Кияни можуть виходити на вулицю тільки, аби пройти до укриття за сигналом тривоги. Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть.

Міський голова пояснив, що комендантську годину посилюють за рішенням військового командування.

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