У Києві знову повітряна тривога
3 березня 2022 , 01:23Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА
Приблизно о 1:22 3 березня у Києві повідомили про повітряну тривогу. Усіх просять негайно бігти в укриття.
У столиці завили сирени. Є загроза атаки ворога, тому всіх закликають бути обережними.
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Повітряна тривога у Києві
У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту,
– наголосили в КМДА.
В укриттях жителям Києва потрібно перебувати до сигналу про відбій тривоги.
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