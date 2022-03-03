У Києві знову повітряна тривога

Приблизно о 1:22 3 березня у Києві повідомили про повітряну тривогу. Усіх просять негайно бігти в укриття.

У столиці завили сирени. Є загроза атаки ворога, тому всіх закликають бути обережними.

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Повітряна тривога у Києві

У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту,

– наголосили в КМДА.

В укриттях жителям Києва потрібно перебувати до сигналу про відбій тривоги.

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