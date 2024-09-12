У Києві повноцінно запрацювала синя гілка метро: у КМДА розповіли подробиці

У Києві 12 вересня відновлено роботу синьої гілки метро. Рух потягів між станціями "Героїв Дніпра" та "Теремки" тепер працюватиме безперебійно.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор розповів 24 Каналу, що тривали масштабні роботи з відновлення синьої гілки сполучення. Він пояснив, що ще під час будівництва метро були допущені певні помилки, що, імовірно, спричинило проблеми.

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Відновлення синьої гілки метро

Руслан Кандибор зазначив, що під час ремонту було зроблено багато, зокрема підрядники розкопали котлован, розкрили понад 200 кабельних мереж, побудували стіну для стабілізації ґрунтів.

Також було проведено цементування, хімічне оброблення та гідроізоляція ґрунту для надійності. Побудовано 27 метрів нового тунелю, який раніше деформувався. Ці дії дозволили повноцінно відновити рух,

– сказав директор.

Він наголосив, що робота тривала у складних умовах, адже ґрунти були надто зволожені. Це і спричинило загрозу аварії.

До теми. Синя гілка метро призупинила роботу в грудні 2023 року. Це було зумовлено підтопленням через розгерметизацію тунелю.

Робота над помилками

Кандибор зауважив, що під час ремонту було взято до уваги всі проблеми та ймовірні загрози в майбутньому. За його словами, тунель, який побудували, безперебійно працюватиме багато років.

Робота виконана професійно, за що варто подякувати підрядній організації, яка відновила рух у метро,

– наголосив директор.

Станція "Деміївська" після ремонту тунелю / Фото Ірини Вихрущ, 24 Канал

Він додав, що кошти на оплату ремонту братимуть із бюджету Києва, однак лише після того, як відбудеться державна експертиза з якості виконаних робіт.