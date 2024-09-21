Київ знову накрив смог: столиця у ТОП-10 найбрудніших міст світу
Їдкий смог повернувся до української столиці. Кияни скаржаться, що їм знову важко дихати. Київ опинився серед лідерів за рівнем забрудненості повітря.
Надвечір 21 вересня кияни повідомили про дивний запах повітря у місті. Столицю накрив смог.
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Що відомо
У деяких районах міста відчутний неприємний запах, видимість знижена.
За даними моніторингового ресурсу IQAir, вміст твердих часточок у повітрі зараз у понад 8 разів перевищує норму.
Київ опинився на сьомій сходинці у рейтингу міст світу із найзабрудненішим повітрям.
У КМДА уточнили, що станом на 19:00 у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
• закрити вікна;
• обмежити перебування на вулиці;
• пити багато води;
• якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Який вигляд має столиця зараз / Фото соцмережі
Нагадаємо, що вранці 20 вересня, у столиці стояв нестерпний смог. У Міндовкілля пояснили, що причина тому – пожежі в екосистемах Київщини, Чернігівщини і Сумщини. Горіли торф'яники і ліси. Крім того, майже не було вітру, через що бруд скопичувався і не розсіювався.