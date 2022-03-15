У Києві знову тривога: усім перейти в укриття

Близько 9:09 у Києві оголосили повітряну тривогу. мешканців столиці попросили терміново перейти в укриття цивільного захисту.

Це вже третя тривога після півночі 15 березня. Остання лунала о 7 ранку і закінчилась по 8.

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Нагадаємо, що нині зранку снаряди влучили в кілька житлових будинків. Є постраждалі. Тож вкрай важливо слідувати в укриття за кожного сигналу тривоги!