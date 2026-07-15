Таку думку висловив політолог та блогер Валентин Гладких. Він пояснив, чому доступний транспорт має не лише соціальне, а й економічне значення.

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Що не так зі здорожчанням проїзду в Києві?

Як зазначає Гладких, новина про ріст вартості проїзду у столиці викликала резонанс, адже, крім обговорень онлайн, де здебільшого засуджувалося таке рішення, вчора, попри воєнний стан, під будівлею КМДА на Хрещатику відбувся мітинг з вимогою не просто не підвищувати ціни на проїзд, а й ввести мораторій на такі дії.

Не треба лукавити: транспорт в Києві дотаційний, і навіть підвищення ціни навряд чи компенсує його собівартість. Проте транспорт, як би банально це не звучало, — не розкіш. Це засіб виживання для багатьох людей, які щодня користуються ним, аби дістатися на навчання, роботу чи місце служби. І, що, можливо, менш очевидно – функціонування комунального транспорту необхідне для бізнесів, до яких клієнти в змозі дістатися також лише завдяки транспорту,

– заявив Гладких.

У цьому контексті підтримка громадського транспорту за рахунок бюджетних коштів є доволі поширеною світовою практикою, зокрема в країнах Європейського Союзу, наголосив політолог.

Саме тому не можна так різко підвищувати ціну на проїзд у 3,5 раза, особливо під час війни.

Між іншим, мер прифронтового Харкова Терехов, чия кандидатура, кажуть, нібито розглядалася як цілком ймовірна на посаду прем'єр-міністра, якось спромігся зробити громадський транспорт у межах своєї юрисдикції безкоштовним. Мабуть, так і має вчиняти притомний господарник в нинішній ситуації,

– додав пан Валентин.

Натомість питання мораторію на підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті має вирішуватися на державному рівні.

За його словами, незалежно від того, чи є реалістичним призначення Ігоря Терехова на посаду в уряді, саме Кабмін має визначити єдині правила.

Місцева влада по всій країні має отримати чіткі правила і конкретні межі, щоб не влаштовувати громадянам такий шок, на який приречені кияни. Причому найбільшим шоком це буде для найменш захищених і найбідніших,

– підсумував політолог.

Нагадуємо, що з 15 липня у комунальному транспорті Києва зростає вартість проїзду до 30 гривень. У КМДА пояснили, що таке рішення було ухвалене, щоб наблизити тарифи до "економічно обґрунтованого рівня".

Наразі кияни можуть придбати проїзні квитки на місяць. Тоді вартість 1 квитка залежатиме від кількості поїздок: від 1 до 9 – 30 гривень за поїздку, від 10 до 19 – 28,90 гривні, від 30 до 39 – 26,60 гривні, від 40 до 49 – 25,50 гривень, а від 50 – 25 гривень.