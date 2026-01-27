Постраждали найсакральніші частини: які наслідки атаки на Києво-Печерську лавру
- Унаслідок масованої атаки 24 січня Росія пошкодила вхід до Дальніх печер та Аннозачатіївську церкву Києво-Печерської лаври.
- Фахівці заповідника виявили тріщини та пошкодження фасадів, дверей і фурнітури; готуються до відновлення об'єктів.
Уночі 24 січня Росія пошкодила кілька об'єктів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" під час масованої атаки. Постраждали вхід до Дальніх печер та Аннозачатіївська церква.
Фахівці оцінюють руйнування та готуються до відновлення об'єктів, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Детальніше про наслідки розповів генеральний директор заповідника Максим Остапенко Укрінформу.
Які наслідки атаки на об'єкти Києво-Печерської лаври?
Вибухова хвиля під час російської атаки 24 січня уразила Корпус №66 (вхідна частина до комплексу Дальніх печер) та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква). Там частково пошкоджено фасади.
За словами Остапенка, постраждали пам'ятки національного значення та одні з найдавніших і найсакральніших частин лаври. Після вибуху, ймовірно, "Шахеда", понівечено фурнітуру, а також з'явились тріщини у конструктивних елементах галереї.
Найбільша загроза – це той колосальний динамічний удар, який прийняла ця конструкція. На стінах галереї дуже сильно видно тріщини, які сталися в результаті сильної вібрації під час самого вибуху,
– додав Остапенко.
Під час візуального огляду, попередньо, виявили й пошкодження дверей і віконних рам. Також обсипалась та потріскалась зовнішня штукатурка.
Пошкодження об'єктів лаври / Фото Володимира Тарасова, Укрінформу
Спеціалісти заповідника ліквідуватимуть наслідки та розпочнуть роботи з консервації об'єктів після звершення документування.
Інші атаки на національні пам'ятки
Як додали в Укрінформі, за даними заступника міністра культури Івана Вербицького, з початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано 1 640 пам'яток культурної спадщини.
Зокрема, під час російської атаки дронів 24 липня в Одесі було пошкоджено Приморський бульвар. Він також входить до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
10 червня вибухова хвиля пошкодила Софійський собор у Києві. Там було понівечено карниз центральної абсиди.