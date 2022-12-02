Закликають бомбити святиню і звинувачують Онуфрія: у Росії виття через перехід Лаври до ПЦУ

Очікувано, що новина нібито перехід Києво-Печерської Лаври під порядкування Православної церкви України викликав неабияку істерику в Росії. Доходить навіть до того, що "прості та ні в чому невинні росіяни" закликають завдавати ударів безпосередньо по монастирю.

Не обійшлося і без реакції навіть російського МЗС. Водночас УПЦ МП спростовує те, що створення юридичної особи в підпорядкуванні ПЦУ призведе до переходу монастиря до Православної церкви України.

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Що УПЦ МП каже про ситуацію

На сайті УПЦ МП з'явилася реакція на реєстрацію Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври як монастиря у складі ПЦУ. До слова, назву Православної церкви України представники Московського патріархату пишуть у лапках.

УПЦ МП стверджує, що реєстрація юридичної особи не є наслідком ліквідації "справжньої" Лаври і нібито не має до неї жодного відношення, наводячи як приклад таку ж юридичну особу в підпорядкуванні УПЦ КП. Тому Московський патріархат називає зареєстровану юридичну особу "фейковою релігійною структурою без монахів".

У Росії не могли оминути цієї події

Якщо УПЦ МП себе ще якось обмежувало у висловлюваннях, то у Росії – ні. Однією з перших на реєстрацію Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври як монастиря у складі ПЦУ відреагувала так звана речниця російського МЗС Марія Захарова. "Дипломатка" назвала ці події "підготовкою до захоплення" Києво-Печерської Лаври і звинуватила українську владу в "релігійному розколі". Якщо коротко, Захарова повторила уже звичні тези зі своєї методички.

Радник патріарха Кіріла тільки коротко заявив, що реєстрації монастиря в підпорядкуванні УПЦ МП реєстрація монастиря ПЦУ нібито ніяк не скасовує. Та це поки що.

От хто-хто, а заступник голови російського радбезу Дмітрій Медведєв не стримував себе у коментарях. У посіпаки Путіна настільки підгоріло, що він почав називати українську владу "київськими сатаністами", які "відбирають церковне майно". А ще написав щось про демократію, конституцію та віру. Дивно, звідки у Росії знають про такі поняття.

Цікаво, що Медвєдєв почав називати українців "відступниками". Вочевидь, у його розумінні вірою є все те, що співробітники СБУ знайшли у храмах УПЦ МП під час серії обшуків.

Ну і насамкінець – реакція "простих і ні в чому невинних росіян". Ті самі "прості маленькі люди" у коментарях почали звинувачувати очільника УПЦ МП Онуфрія у зраді та навіть змові з українською владою, а дехто навіть пропонує тепер завдавати ракетних ударів по святині, яка тепер нібито "не свята".

Реакція росіян на перехід Києво-Печерської Лаври до ПЦУ / Скриншоти

Варто відзначити, що зараз і справді поки що не йде мова про перехід Києво-Печерської Лаври в підпорядкування ПЦУ. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Кабмін ще не приймав рішень про передання монастиря Православній церкві України. Однак, якщо буде доведена співпраця УПЦ МП з Росією, ця організація буде заборонена на території нашої держави, то ж тоді, найімовірніше, можна говорити про перехід Лаври до ПЦУ.