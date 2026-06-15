Трамп буде змушений реагувати: як Путін викрив себе та чому вдарив по Києво-Печерській лаврі

Уночі 15 червня Росія здійснила комбіновану масовану атаку на Київ, спричинивши багато руйнувань і пожеж. Унаслідок удару, зокрема, був пошкоджений Успенський собор Києво-Печерської лаври.

Примітно, що жахлива атака на Україну відбулася після дзвінка Путіна до Трампа. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, навіщо Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі та чи буде на це реакція Трампа.

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Чому Путін атакував Україну після дзвінка Трампу?

Політолог Петро Олещук переконаний, що Путін напередодні зателефонував Дональду Трампу не тільки для того, щоб привітати його з днем народження. Очільник Кремля намагався лестощами й тиском вплинути на президента США щодо України.

Думаю, що недаремно Путін вчора годину "їздив по вухах" Трампу. Підозрюю, що годину зайняли не лише привітання із Днем народження, але й чергові байки про те, що він всіх перемагає,

– сказав Олещук.

За його словами, українці не почують із боку Білого дому конструктивної реакції на жахливий російський обстріл. Просто Трамп такий за своєю природою. Він доволі самовпевнений і пихатий, а також любить лестощі, чим Путін щоразу користується.

Путін навмисно атакував Україну після дзвінка Трампу: дивіться відео

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок своєю чергою вважає, що Путіну важливо було спершу поспілкуватися з Трампом телефоном. А потім продемонструвати світу, що саміт "Великої сімки" (G7), який цими днями відбуватиметься у Франції, має врахувати те, що Кремль має спроможності воювати проти України.

За його словами, учасники саміту, особливо європейські країни, мають зрозуміти, що, співпрацюючи з Путіним, вони дають йому можливість продовжувати війну. Адже вони закуповують у нього нафту, газ, вугілля, добрива. Натомість постачають Росії товари подвійного призначення.

Чому Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі?

Військовий оглядач Іван Тимочко наголосив, що Києво-Печерська лавра не лише зазнала фізичних руйнувань під час нічної атаки Росії. Святиня ще й потерпала через діяльність ФСБ під церковним прикриттям, яка руйнівним чином впливала на людські душі та долі.

Удар по святині в російському розумінні – це просто один з етапів руйнування духовної спадщини. Це ми маємо розуміти, пам'ятати та завжди про це говорити. З іншого боку прекрасно усвідомлюємо, що російська пропаганда спробує виправдатися й скаже, що ми самі себе бомбили,

– сказав Тимочко.

На його думку, противник бив прицільно та свідомо. До того ж під це готувалася масштабна інформаційна кампанія. Річ у тім, що Кремль прагне не лише захопити території, а й знищити духовну ідентичність України. А ЮНЕСКО та ООН на практиці не спроможні вийти за межі слів занепокоєння та співчуття.

Реальне притягнення Росії до відповідальності та відшкодування матеріальних збитків можливі лише після її військової поразки. Наразі ж українські інспекції мають ретельно задокументувати всю шкоду, якої противник завдав лаврі.

Водночас Тимочко переконаний, що Росія не зупиниться на українських святинях – вона знищуватиме культурну спадщину будь-якої країни, до якої зможе дотягнутися. Адже руйнування святинь є традицією російських режимів різних часів.

Що стоїть за ударом Росії по Києво-Печерській лаврі: дивіться відео

Як Путін викрив себе атакою на Києво-Печерську лавру?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що ударом по Києво-Печерській лаврі Росія демонструє, що лише на словах піклується про захист власної церкви в Україні.

Це була конкретна цілеспрямована атака на Успенський собор, що демонструє, що на словах Росія є поборницею православ'я, захисником релігії, а на справах ми маємо абсолютно іншу картину: вона хоче знищити все, що може,

– заявив Ус.

Насправді ж Кремль абсолютно не хвилює те, що він атакує релігійні споруди в Україні.

Ус також звернув увагу, що деякі представники православ'я вже зробили заяви, в яких прямо називають Путіна антихристом. Варто ці заяви донести до Дональда Трампа та його оточення, особливо до тих, хто намагається нав'язати думку, що Путін начебто захищає тут релігію.

Що хотів показати Путін атакою на Києво-Печерську лавру: дивіться відео

Чи відреагує Трамп на удар по Києво-Печерській лаврі?

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук також вважає, що Путін навмисно обрав саме 15 червня для удару по Києву. Адже росіяни вже давно готували цю атаку, стягуючи необхідні засоби.

Але Кремль вибрав саме ту дату, коли Трамп святкує свій день народження, а також триває Чемпіонат світу з футболу, до якого також прикута особлива увага.

Зрозуміло, що інформаційно вони розраховували, що тема їхньої підступної атаки на Київ не буде в центрі уваги. Можливо, вона не буде в центрі уваги, але її не можна оминути,

– наголосив Рибачук.

На його думку, на саміті G7 журналісти точно запитуватимуть Трампа про російський удар по Києву, зокрема, про атаку на Києво-Печерську лавру. І тому Трамп буде змушений на це реагувати.

Важливо також, що вже є реакція духовного радника президента США Марка Бернса на цинічну російську атаку. А український боксер Олександр Усик був присутній на святкуванні дня народження Трампа.

Як діятиме Трамп після удару Росії по Києво-Печерській лаврі: дивіться відео

Що відомо про російську атаку на Київ?

Під час масованої комбінованої атаки Росії вночі 15 червня постраждала Києво-Печерська лавра. Пожежа охопила дах головного храму обителі – Успенського собору. Одразу після влучання дрона на території комплексу почали екстрено рятувати культурні та релігійні цінності.

Також унаслідок ворожої атаки зайнялася будівля "Мистецького арсеналу". Як зазначила директорка держпідприємства Олеся Островська-Люта, удар припав на ту саму частину Арсеналу, яка була зруйнована під час Другої світової війни.

Крім того, під російський удар потрапила кіностудія імені Довженка в Києві. Внаслідок влучання Україна втратила найбільшу й найстарішу костюмну колекцію.

