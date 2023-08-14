Забарикадувалися й не хочуть лишати будівлю: віряни УПЦ МП досі не вийшли з Лаври

У Києво-Печерській лаврі 11 серпня у кількох приміщеннях забарикадувалися віряни УПЦ МП. Наразі відомо, що ці люди досі не покинули приміщення святині.

Прессекретарка заповідника "Києво-Печерська лавра" Олеся Крамаренко зауважила, що ці люди заважають роботі комісії Мінкульту. Зокрема, вона наголосила, що адепти УПЦ МП блокують вхід комісії до приміщень Лаври.

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Люди досі не вийшли з приміщень Лаври

Крамаренко наголосила, що у всіх незвільнених корпусах Лаври наразі забарикадувалися до 30 людей. За її словами, вони нічого не вимагають, співають пісні, моляться та не хочуть покидати приміщення, зачиняючи двері зсередини.

Ми підозрюємо, що ті, хто виходять, це паломники. Вони співають, вони моляться. Ми ж не проти, хай ходять молитися у храм. Але ж це приміщення готельного типу, які зараз мають бути звільнені, вони повертаються в користь держави,

– сказала вона.

Прессекретарка заповідника також запевнила, що Лавра буде зачинена, доки комісія там не закінчить свою роботу у святині.

Крамаренко також сказала, що наразі комісія, яка оглядає приміщення заповідника, продовжує свою роботу. Зокрема, представники комісії проводять роз'яснювальну роботу щодо того, що ці приміщення належать йому, тому людей просять їх звільнити.

Вона також наголосила, що вже є рішення суду щодо усунення перешкод заповідника щодо передання майна. Але поки що зі сторонніми у цих приміщеннях можуть лише говорити.

"Ми говоримо до них, можемо тільки так. Рішення, яким зобов'язали ту ж виконавчу службу змусити їх покинути приміщення, процедурно буде тільки через місяць. Але ж рішення то ухвалене. І власне, це наші приміщення", – зазначила прессекретарка.

Наостанок вона розповіла, що вже 15 серпня, комісія буде намагатися знову почати роботу та проситиме звільнити приміщення. Наразі незвільнених приміщень в Лаврі залишається близько 30.

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