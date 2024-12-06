Києву загрожував з десяток безпілотників: у місті зафіксовані падіння

Росія у ніч проти 6 грудня атакувала Київ дронами-камікадзе. Сили оборони кілька годин відбивали ворожу атаку й знищили близько десятка БпЛА.

Влучань не зафіксували, однак у Києві впали уламки "Шахедів". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Які наслідки атаки "Шахедів" у Києві

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що уночі 6 грудня російські окупанти вкотре атакували Київ безпілотниками. Відомо, що "Шахеди" заходили на столицю хвилями з різних напрямків і у більшості випадків – поодиноко.

Через російський терор БпЛА у Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу, яка загалом тривала 4 години. Сили та засоби ППО загалом виявили та знищили понад десяток БпЛА. Точну кількість згодом оприлюднять у Повітряних силах.

Про влучання у Києві не повідомляли, однак унаслідок бойової роботи уламки дронів упали в столиці.

Попередньо, в місті зафіксовано падіння, але без серйозних руйнувань та потерпілих,

– повідомив Попко.

Раніше мер Києва повідомляв, що уламки дронів впали на дорогу. Так, у Голосіївському районі столиці на проїжджій частині виявили уламки збитого ворожого БпЛА. Про загоряння, пошкодження будівель та постраждалих у цьому районі не повідомляли.

До слова, уночі ППО працювала й у Київській області. Українські захисники там також відбивали атаку російських дронів, однак про наслідки чи падіння уламків наразі не повідомляли.