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      Києву загрожує зрив опалювального сезону

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      Опалювальний сезон 2019 в Україні
      Опалювальний сезон 2019 в Україні / ural.kp.ru

      У деяких мікрорайонах Києва опалювальний сезон може початися несвоєчасно через борги за газ. Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України". Усе тому, що 14 тепловиробників столиці не дотримуються вимоги закону для отримання газу на пільгових умовах

      "Водночас більшість столичних тепловиробників – а саме, 91 компанія, включаючи найбільшого столичного виробника тепла "Київтеплоенерго", сумлінно розраховуються за отриманий на умовах ПСО газ", – повідомили в НАК "Нафтогаз України".

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      Які компанії мають борги за газ?

      "Акважитлосервіс", "Сучасні муніципальні технології", "Вертон Технолоджі", "Елізіум ЖЕО", "Енерго Сервіс Груп", "Еско-Експерт", "Ефективні енергетичні системи", "Житлокомфорт", "Житло-Сервіс", "Сент Софія Проперті Менеджмент", "Щорса, 32 ЖЕП", підприємство "Групова котельня МВС України", ОСББ "Перемога 131-А" та "Юрківська 28".

      У "Нафтогазі" закликали боржників привести свої розрахунки до належного рівня. Компанія також попросила мерію Києва "взяти під контроль діяльність цих підприємств та об’єднань".

      Раніше у "Нафтогазі" повідомили, що Україна накопичила найбільші запаси газу у підземних сховищах за останні 7 років. А це означає, що проблем з теплом у новому опалювальному сезоні не буде.

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      Теги: Новини України Новини Києва Опалювальний сезон Комунальні послуги Нафтогаз Газ
      Джерело: 24 канал
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