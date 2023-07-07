Затопило торговельний центр, у ньому утворився фонтан: Київ знову страждає від негоди

Сильні грозові зливи знову підтопили центральні райони української столиці. Так, наразі у деяких районах Києва автівки пливуть по вулицях, а в одному з торговельних центрів міста забив фонтан.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Крім цього, вода вже дісталася і деяких підземних переходів у Києві, передає 24 Канал.

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Київ знову накрила негода

Очевидні публікують кадри затоплених вулиць у місті. Так поблизу станції метро "Либідська" автівка намагалася "проплисти" крізь затоплену вулицю. На диво, це у неї добре вийшло.

Автівка пропливла вулицю в Києві: дивіться відео

Наслідки негоди в основному відчули жителі центральних районів столиці. На деяких кадрах видно, як вода сягнула рівня тротуару.

Рівень води у Києві після негоди: дивіться відео

Попри це, деяким автівкам доволі важко пересуватися містом. Адже на них рине потужна течія дощової води.

Автівкам складно пересуватися містом: дивіться відео

Не обійшлося, звісно, без казусів. Так в торговельно-розважальному центрі "Оушен Плаза" в одному з магазинів утворився фонтан. До цього відвідувачі цього ТРЦ повідомляли про затоплення самого приміщення.

В "Оушен Плазі" пробився фонтан: дивіться відео

Вода також дісталася і підземного переходу поблизу станції метро "Звіринецька". Там вона стікала сходами, немов фонтан.

У підземний перехід стікала вода: дивіться відео

Також в одному з районів міста течія води знесла перехожого. Людина змогла виборсатися з цієї "річки", однак вже далі не намагалася переходити дорогу.

Течія змила перехожого у Києві: дивіться відео

Негода у Києві також змивала усе на своєму шляху. Так, в одному з районів міста "ріка" змила різноманітні предмети та мало не зачепила припарковані автівки.

Негода в Києві: дивіться відео

У КМДА борються з негодою в столиці

У Київській міській держадміністрації наголосили, що внаслідок залпової зливи виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах. Наразі на місцях працюють гідрослужби, а дорожники залучають мотопомпи й інше насосне обладнання.

Грози зі зливами й шквалами прогнозують синоптики до кінця доби, тож гідрослужби продовжують роботу у посиленому режимі,

– сказали у КМДА.

В міській адміністрації також зауважили, що основна частина підтоплень не перебуває на балансових вулицях дорожньої служби. Там також зазначили, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали, однак вони не розраховані на таку кількість опадів, тому і виникли підтоплення.

У Києві вже другий день панує негода