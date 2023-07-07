Затопило торговельний центр, у ньому утворився фонтан: Київ знову страждає від негоди
Сильні грозові зливи знову підтопили центральні райони української столиці. Так, наразі у деяких районах Києва автівки пливуть по вулицях, а в одному з торговельних центрів міста забив фонтан.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Крім цього, вода вже дісталася і деяких підземних переходів у Києві, передає 24 Канал.
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Київ знову накрила негода
Очевидні публікують кадри затоплених вулиць у місті. Так поблизу станції метро "Либідська" автівка намагалася "проплисти" крізь затоплену вулицю. На диво, це у неї добре вийшло.
Автівка пропливла вулицю в Києві: дивіться відео
Наслідки негоди в основному відчули жителі центральних районів столиці. На деяких кадрах видно, як вода сягнула рівня тротуару.
Рівень води у Києві після негоди: дивіться відео
Попри це, деяким автівкам доволі важко пересуватися містом. Адже на них рине потужна течія дощової води.
Автівкам складно пересуватися містом: дивіться відео
Не обійшлося, звісно, без казусів. Так в торговельно-розважальному центрі "Оушен Плаза" в одному з магазинів утворився фонтан. До цього відвідувачі цього ТРЦ повідомляли про затоплення самого приміщення.
В "Оушен Плазі" пробився фонтан: дивіться відео
Вода також дісталася і підземного переходу поблизу станції метро "Звіринецька". Там вона стікала сходами, немов фонтан.
У підземний перехід стікала вода: дивіться відео
Також в одному з районів міста течія води знесла перехожого. Людина змогла виборсатися з цієї "річки", однак вже далі не намагалася переходити дорогу.
Течія змила перехожого у Києві: дивіться відео
Негода у Києві також змивала усе на своєму шляху. Так, в одному з районів міста "ріка" змила різноманітні предмети та мало не зачепила припарковані автівки.
Негода в Києві: дивіться відео
У КМДА борються з негодою в столиці
У Київській міській держадміністрації наголосили, що внаслідок залпової зливи виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах. Наразі на місцях працюють гідрослужби, а дорожники залучають мотопомпи й інше насосне обладнання.
Грози зі зливами й шквалами прогнозують синоптики до кінця доби, тож гідрослужби продовжують роботу у посиленому режимі,
– сказали у КМДА.
В міській адміністрації також зауважили, що основна частина підтоплень не перебуває на балансових вулицях дорожньої служби. Там також зазначили, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали, однак вони не розраховані на таку кількість опадів, тому і виникли підтоплення.
У Києві вже другий день панує негода
- Київ та область увечері 6 липня накрила потужна негода. Зокрема, регіоном пронеслися гроза та шквальний вітер пронеслися, а також були блискавки, які спалахували одна за одною.
- Спочатку місце затягнули чорні хмари. А згодом там пішла сильна злива. Внаслідок негоди були знеструмлені кілька населених пунктів області.
- Згодом стало відомо, що під час зливи у Києві утворилося цікаве природне явище. Зокрема, кияни могли спостерігати так звану "райдужну хмару".