Про це під час круглого столу "Енергетична стійкість громад України: готовність до зими 2026/2027" заявив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє КМДА.

Як столиця готується до зими

Петро Пантелеєв зазначив, що Києву необхідно адаптуватися до нових умов і ризиків та впроваджувати рішення, які забезпечуватимуть енергетичну автономність. За його словами, раніше ключові об’єкти водопровідного господарства забезпечили генераторами як резервним джерелом живлення. Водночас для об’єктів, яким необхідна потужність від 9–10 до 20 МВт, такого обладнання недостатньо, тому фактично йдеться про створення локальних електростанцій. Саме з цією метою План енергетичної стійкості передбачає будівництво дизель-генераторних установок для резервув

Він уточнив, що три такі установки вже збудували, а завершити роботи на решті запланованих об’єктів планують до кінця року.

Також цього року важливою частиною підготовки Києва до зими стало також удосконалення та розширення планів оперативного реагування. Це пов’язано, зокрема, зі зростанням інтенсивності ворожих обстрілів, наголосив перший заступник Кличка.

У Києві провели низку тренувань для підготовки особового складу та координації між службами. Також розроблені алгоритми допомоги маломобільним групам і громадянам, які потребують безперервної медичної підтримки. Крім того, місто формує запаси продовольчих товарів, якщо виникне потреба в організації харчування. Зокрема, зміцнюємо та оптимізуємо роботу каналів комунікації з киянами і багато іншого,

– розповів Пантелеєв.

Він наголосив, що підготовка до потенційних ризиків узимку 2026/27 року не має простих чи універсальних рішень і потребує комплексної роботи за технічним, правовим, інформаційним та організаційним напрямами.

Це виклик для всіх нас. І кожен на своєму рівні – від власника квартири до центральних державних органів – можуть і мають готуватись на своєму рівні, а також вміти об’єднувати зусилля,

– вказав Петро Пантелеєв.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що загальна вартість Плану енергетичної стійкості столиці становить 37 мільярдів гривень. Фінансування заходів плану розподілене між містом і державою порівну. Водночас із урахуванням проєктів, пов’язаних зі специфікою столиці, частка Києва становить 22 мільярди гривень.

Також повідомлялося, що Віталій Кличко провів зустріч із представниками великого бізнесу, під час якої сторони домовилися про співпрацю у підготовці Києва до зимового періоду.