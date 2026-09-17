У Києві зросла кількість постраждалих після атаки, серед них – 2 дітей

У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки — наразі відомо про 12 людей. Серед них є двоє дітей.

Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко.

Що відомо про атаку?

Після російської атаки на Київ кількість постраждалих у столиці зросла до 12 людей. Серед постраждалих – двоє дітей віком 10 та 12 років. Наразі відомо, що одна дитина перебуває у лікарні.

Загалом у стаціонарах київських лікарень знаходяться 9 постраждалих. Медики госпіталізували п'ятьох поранених.

Інформація про стан людей, які постраждали внаслідок атаки, може оновлюватися. Фахівці продовжують надавати необхідну медичну допомогу.

Рятувальні та комунальні служби також працюють на місцях, де внаслідок російської атаки виникнули пошкодження.

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Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня Росія завдала ракетного удару по Києву та області, застосувавши, зокрема, балістичне озброєння. Під час атаки у столиці пролунала низка потужних вибухів, а також існувала загроза запуску ракет "Кинджал! із винищувача МіГ-31К.

За даними моніторингових спільнот, пуски ракет могли здійснюватися щонайменше з трьох напрямків – Курської, Воронезької та Брянської областей.

Унаслідок атаки в Києві зафіксували пошкодження у кількох районах міста. Зокрема, у Дніпровському районі уламки пошкодили фасад і скління триповерхової офісної будівлі, вибили вікна у житлових будинках, а також впали на території складських приміщень та поблизу АЗС.

У Святошинському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю, а в Солом’янському – зруйновано складську будівлю, без подальшої пожежі. Крім того, у частині столиці зафіксували проблеми з водопостачанням і зниження тиску води, зокрема на Лівому березі, а фахівці встановлюють причини.