У Києві внаслідок атаки постраждав будинок: є потерпілі, триває рятувальна операція

Росія в перший день нового року атакувала Київ ударними БпЛА. Відомо, що в Печерському районі є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи КМВА та мера столиці Віталія Кличка.

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Росія атакувала "Шахедами" Київ

Зранку 1 січня в КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталася пожежа покрівлі нежитлової будівлі та частково зруйновано мансардний поверх п’ятиповерхового житлового будинку з послідуючим загоранням на площі 20 квадратних метрів.

Згодом там повідомили, що із житлового будинку врятовано одну жінку. Також відомо, що рятувальна операція триває.

Близько о пів на 9 ранку мер Києва Віталій Кличко проінформував, що вже є 3 постраждалих на Печерську. За його словами, двох із них госпіталізували.

Кличко через пів години повідомив, що кількість постраждалих збільшилася. Так, вже четверо постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю. Двох із них госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Він вказав, що більшість із постраждалих з Печерського району.

Невдовзі стало відомо, що вже є 6 постраждалих. Так, чотирьом медичні працівники надали допомогу на місці. В тому числі, вагітній жінці.

Росія атакувала Київ / Фото ДСНС

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Нагадаємо, що російські загарбники в новорічну ніч запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахеди". Так, перші повідомлення про рух ворожих дронів зафіксували ще о пів на 21 годину 31 грудня.

Відомо, що зранку 1 січня під ударом ворожих дронів опинилася Київщина. Так, в регіоні прогриміли вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляли, що в області працювали сили протиповітряної оборони. Також невдовзі стало відомо, що і в самій столиці також пролунали вибухи.

Додамо, що в КМВА станом о пів на 9 ранку 1 січня повідомили про наслідки атаки на столицю. Так, внаслідок атаки російських дронів в Печерському районі:

часткова руйнація з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку з послідуючим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах; пожежу локалізовано на площі 70 квадратних метрів;

проводиться евакуація мешканців;

врятовано одну жінку, інформація щодо постраждалих з’ясовується;

виникла пожежа на покрівлі нежитлової будівлі на площі 80 квадратних метрів;

на території школи повибивало вікна та двері, інформація щодо завданої шкоди та потерпілих встановлюється.

В Святошинському районі уламки впали на нежитлову територію. Відомо, що пошкоджень зазнали автомобілі та гаражі. Виникла локальна пожежа. Крім цього, частково пошкоджено трамвайну колію.

Станом о пів на 10 ранку мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 6 людей постраждали в результаті ворожої атаки на столицю. Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі, вагітній жінці.