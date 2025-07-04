Нічна атака по Києву: пошкоджені 5 авто швидкої допомоги, які виїжджали до постраждалих

В ніч проти 4 липня російські війська вкотре атакували Київ. Внаслідок атаки по столиці пошкоджені 5 автівок швидкої допомоги, які виїжджали на виклики.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка, мера Києва.

Дивіться також Внаслідок атаки на Полтавщину є руйнування та постраждалі

Пошкоджені автівки швидкої допомоги

Російські окупанти вночі 4 липня атакувала Київ. Відомо, що внаслідок ворожих дій є постраждалі.

До потерпілих киян прибували автівки швидкої допомоги, які були також пошкоджені внаслідок атаки противника.

Внаслідок нічної атаки ворога на столицю пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва,

– повідомив Кличко.

За його словами, серед медиків, за інформацією станом на о пів на 9 годину ранку, поранених немає.



Пошкоджено автомобілі швидкої допомоги в Києві внаслідок атаки / Фото з телеграму Віталія Кличка

Додамо, що постраждали не тільки карети швидкої у Києві, а також і пожежно-рятувальна частина, яка одна з тих, хто найбільше працює над ліквідацією надзвичайних ситуацій в столиці. На щастя, особовий склад не постраждав. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.

Дивіться також Спалахнули пожежі та пошкоджено багато цивільної інфраструктури: фото наслідків атаки по Києву

До слова, у ніч проти 4 липня російські загарбники атакували 550 засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару противника був Київ.

В Повітряних силах повідомили, що станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною було знешкоджено 478 засобів повітряного нападу ворога.