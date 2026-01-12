У квартирах майже 0°: жителі Києва діляться фото труб та батарей, розірваних замерзлою водою

️У Києві досі складна ситуація з опаленням. У деяких квартирах температура повітря опустилася майже до 0.

Жителі столиці публікують у соцмережах фото плачевних наслідків відсутності опалення, передає 24 Канал. Уже кілька днів вони виживають без світла, води та тепла.

Дивіться також Проблеми з електропостачанням та опаленням: Зеленський назвав регіони, де найгірша ситуація

Яка ситуація у Києві без опалення?

У деяких багатоповерхівках Києва замерзлою водою розірвало труби та батареї.

Після обстрілу та припинення опалення там не злили воду із загальнобудинкових систем.

Ну що ж. Наш будинок може попрощатись з опаленням. Комунальники не спустили воду, і труби порвало. Ще й враховуючи, що іншим з групи 4.1 дають світло, а у нас досі не було,

– написала киянка у соцмережах.

Розірвані труби та батареї / Фото із соцмереж

За даними синоптиків, 12 січня температура повітря в столиці опуститься до -17, а до 14 січня очікують -20.

Ситуація у квартирах Києва / Фото із соцмереж

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на вечір 12 січня без тепла залишаються ще майже 800 будинків у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах.

Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово… Комунальники й енергетики роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами,

– написав Кличко.

Чому Київ залишився без опалення?