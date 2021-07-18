Грози та шквальний вітер: на Київ та Карпати знову суне негода

Синоптики попередили, що у двох регіонах України очікується погіршення погодних умов. Окрім граду та гроз, очікують шквальні пориви вітру.

Негоду слід чекати у Києві та області, а також у Карпатах. Вона вируватиме у регіонах 18 – 19 липня.

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За даними синоптиків, вдень 18 липня на Київщині почнеться дощ з грозою та шквальним вітром 15 – 20 метрів на секунду. Рятувальники вже оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

А 19 липня негода плавно посунеться на Захід. Велику кількість опадів слід чекати у Карпатах, а також у північний, західних та частині центральної України.



Де чекати негоду 19 липня / Фото Укргідрометцентру

Зауважимо, що надвечір 17 липня у столиці почався сильний вітер, а згодом – дощ. Вітер хилив навіть великі дерева та зривав накриття на літніх терасах. Мешканці міста ховались від зливи у приміщеннях. На жаль, у селах Гаврилівна та Сухолуччя, що на Київщині негода забрала життя двох людей.