Київ під атакою невстановлених дронів, в області працює ППО

Увечері 16 жовтня в столиці оголосили повітряну тривогу. До того почервоніла область. 24 Канал розкаже, що відбувається.

Цього разу безпілотники взялися ніби нізвідки. Нагадуємо нашим читачам, що слід подбати про себе та не випробовувати удачу – краще бути в укритті.

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Таємничі невстановлені дрони над Києвом

Київ – ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста. Можлива робота ППО!

– написали Повітряні сили о 20:03.

О 19:42 мовилося про небезпеку для Київської області. В КОВА поінформували, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА, а сили ППО працюють по цілях.

Цікаво, що тривога спершу стосувалася тільки столиці й області. В інших регіонах її не оголошували.

Віталій Кличко повідомив о 20:13, що дронів може бути декілька.

"Ворожі БпЛА з півночі. Один — вже над Оболонню. Може працювати ППО. Перебувайте в укриттях!" – зазначив він.

Дуже важливо, що поки не відомо, чи це "Шахед" або якийсь інший ударний дрон, а чи розвідувальний безпілотник. Офіційної інформації про це нема, а моніторингові канали пишуть про невстановлені БпЛА. Вони наводять дані, що ворожі дрони стали кружляти над центром Києва, зайшовши з околиць.

О 20:21 Повітряні сили написали про ворожий БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.

Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину! Київ – залишайтеся в укриттях!

– закликали в ПС о 20:49.

Вибухи в Києві

Про них повідомили кореспонденти Суспільного о 20:26.

О 20:29 Кличко написав про роботу ППО в Пущі-Водиці під Києвом.

Дрони могли зайти з Білорусі

Можливо, безпілотники залетіли з Білорусі, а загалом їх могли запустити з Брянської області. Один із моніторингових каналів повідомив, що два БпЛА зайшло з боку Чернігова і два – з боку Київського водосховища.

Загалом моніторингові спільноти характеризують рух дронів так: вони залітають конвеєром, один за одним. Спершу з'являються на кордоні, далі рухаються Київщиною і летять на столицю, постійно кружляючи.

Тривога шириться Україною, була загроза і від ракет

Вона охопила всю Північ. До того ж додалася загроза балістики, вона була близько пів години.

Де зараз тривога: дані інтерактивної карти

24 Канал стежить за ситуацією. Пройдіть в укриття, не нехтуйте безпекою!