У Київ літаком зі Запоріжжя транспортували 3-річну дівчинку з тотальним ураженням легень: фото

У неділю, 30 травня, літаком ДСНС зі Запоріжжя до Києва транспортували 3-річну дівчинку з тотальним ураженням легень. Наразі дитина перебуває у столичній лікарні "Охматдит".
Дівчинку вирішили транспортувати бортом санавіації після консультації з київськими фахівцями. Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Читайте також Вилила на себе гарячу їжу: жінку з опіками 50% тіла доправили до лікарні на вертольоті – відео
Дівчинку 3 років 30 травня з КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" транспортували до Національної спеціалізованої дитячої лікарні "Охматдит", що у столиці,
– йдеться у повідомленні.
У дитини діагностували гострий респіраторний дистрес-синдром важкого ступеня з тотальним ураженням легенів, які не виконують свою функцію.
Столичні медики за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації штучно насичили кров киснем поза організмом. Вони надалі лікуватимуть дівчинку.
У Київ літаком зі Запоріжжя транспортували 3-річну дівчинку / Фото ДСНС