Через забруднення річки Десна Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води

У Києві може не залишитись питної води. Це все через забруднення річки Десна

Заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк розповів, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання. Саме Десна є основним джерелом питної води в столиці.

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Забруднення поширюється

За його словами, саме Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва.

Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці,

– пояснив Костюк.

Через це в Києві можуть відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій. Він наголосив, що за ситуацією стежать і аналізують показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням.

Зокрема, водоканал двічі на тиждень бере проби у верхів'ях річки, проте розбавлення забруднення не відбувається.

Станом на зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. Неможливо передбачити, яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, проте Костюк зауважив, що очікують найгірших результатів. Якщо вони підтвердяться й воду не вдасться очистити, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела.

Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ,

– додав він.