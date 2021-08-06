Революційні ідеї, – Кулеба розповіла, як Київ може запозичити досвід Лондона з озеленення

Для того, аби більше озеленити столицю, можна використати досвід Лондона. Нові сучасні практики допоможуть Києву зберегти біорізноманіття.

Про це у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі відзначила керівниця громадської організації "Місто-сад" Євгенія Кулеба. Мовиться про так званий London Park.

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Про який досвід мовиться

За словами активістки, щодо запозичення лондонського досвіду активно проводять переговори.

Там дуже революційні ідеї,

– наголосила Кулеба.

Вона пояснила, що відповідні ідеї полягають у:

стимулюванні розвитку біорізноманіття в існуючих парках, збереження і розвиток флори та фауни;

створення зелених коридорів, коли все місто буде пронизане коридорами з деревами, клумбами, які абсорбуватимуть надмірні опади, що виникають через глобальні зміни клімату.

Кулеба: Треба працювати над концепцією "містка-губки"

У квітні Україна встановила рекорд з озеленення планети, посадивши за добу 5,5 мільйонів дерев.

"Моя місія – максимально говорити про те, що забудовувати зелені зони не можна. Потрібно розвивати, працювати над концепцією "міста-губки", коли місто абсорбує всі опади і створює тінь, щоб люди нормально пересувалися", – відзначила депутатка.

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