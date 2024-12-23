Київ накрив сильний туман: синоптики відповіли, скільки він протримається

Зранку 23 листопада у місті Київ фіксуються погіршення погоди. Столицю охопив густий туман.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.

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Що відомо про туман у місті Київ

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Києву.

В першій половині дня 23 грудня туман, видимість 200 – 500 метрів,

– вказали у Укргідрометцентрі

У регіоні оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Туман у Києві 23 грудня 2024 року / Укргідрометцентр

Також метеорологи додають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Зауважимо, за даними синоптиків, 23 грудня дощ очікується у східних, а також Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині. Крім вищезгаданого, на крайньому заході місцями обіцяють невеликий сніг. Водночас на решті території опадів не прогнозують.

Щодо туману, то окрім Києва він охопить південь, схід та більшість центральних областей. Переважно він триматиметься протягом ранку.