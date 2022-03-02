Київ направив гуманітарну допомогу Бучі, яка захищається від російського нападу

Місто Буча обороняється від російських військ на підступах до Києва. Столиця відправила туди гуманітарну допомогу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він також подякував організації "Червоний хрест", яка доставила необхідну допомогу, що направив Київ.

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Мешканцям Бучі, яке руйнує і знищує ворог, відправили медикаменти, перев'язочні матеріали, засоби гігієни і дитяче харчування,

– написав Кличко.

Зараз критична ситуація у місті Буча. Уряд створив координаційний центр та робить усе можливе, щоб забезпечити населення ліками, продуктами, водою та пальним.

Нагадаємо, ворог хоче створити проблеми з сигналом та повідомити, що Київ капітулював. Володимир Зеленський та ЗСУ повідомляли: це фейк, український народ веде активну боротьбу проти окупантів, варіант з капітуляцією не розглядається.

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