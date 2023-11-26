На Київ насувається сильна негода: прогнозують снігопади, хуртовини й шквальний вітер
Джерело:КМДА
У Києві 26 – 27 листопада очікують погіршення погодних умов. Так, на українську столицю насувається сильний снігопад.
У Київській міській державній адміністрації закликали киян врахувати прогноз і можливі ускладнення руху на дорогах. Там також попросили містян, за можливості, віддати перевагу громадському транспорту.
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На Київ насувається негода
У КМДА зазначили, що метеорологи прогнозують значний приріст снігового покриву та посилення вітру від 17 до 22 метрів на секунду, Крім того, у столиці прогнозують хуртовини, снігові замети, а на дорогах – ожеледицю.
Міські служби готуються до негоди, проте ситуація на дорогах також залежатиме і від власників авто,
– сказали у держадміністрації.
Там також попросили водіїв подбати, щоб припарковані автівки не заважали роботі снігоприбиральної техніки. Крім цього, в’їзд великогабаритного транспорту до столиці в пікові ранкові години 27 листопада обмежать.
КМДА також рекомендувала столичним школам працювати у змішаному форматі 27 листопада. Водночас дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.
"Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн. Проте чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки", – мовиться у дописі адміністрації.
Погіршення погоди очікують і в Київській області
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко наголосив, що в область насувається негода. Тому він попросив жителів області не виїжджати без нагальної потреби та подбати про літніх людей.
Допоможіть тим, хто в разі погіршення погоди не зможе самостійно дістатися до магазину чи аптеки. Закупіть їм усе необхідне. Автовласників також попрошу, за можливості, утриматися від поїздок цими днями,
– сказав він.
Також начальник КОВА доручив відповідним службам бути напоготові. Усі оперативні служби області переведені в режим цілодобового чергування.
Наостанок Кравченко зауважив, що вже напоготові снігоприбиральна техніка, яка за першої потреби виїжджатиме одразу на місця. У цілодобовому режимі також дороги посипатимуть хімічними засобами.
Негоду очікують у кількох областях України
- В Укргідрометцентрі розповіли, що в Україні 26 – 27 листопада посилиться негода. Так, у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях йтиме значний та сильний сніг
- Крім того, у кількох регіонах можливі хуртовини, ожеледиця та посилення вітру. Зокрема, пориви вітру в залежності від регіону можуть становити від 17 до 30 метрів на секунду.
- Попри це, найближчими днями не прогнозують великих морозів. Так, температура опуститься до -5 градусів вночі, а вдень сягатиме до +2.