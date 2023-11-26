На Київ насувається сильна негода: прогнозують снігопади, хуртовини й шквальний вітер

У Києві 26 – 27 листопада очікують погіршення погодних умов. Так, на українську столицю насувається сильний снігопад.

У Київській міській державній адміністрації закликали киян врахувати прогноз і можливі ускладнення руху на дорогах. Там також попросили містян, за можливості, віддати перевагу громадському транспорту.

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На Київ насувається негода

У КМДА зазначили, що метеорологи прогнозують значний приріст снігового покриву та посилення вітру від 17 до 22 метрів на секунду, Крім того, у столиці прогнозують хуртовини, снігові замети, а на дорогах – ожеледицю.

Міські служби готуються до негоди, проте ситуація на дорогах також залежатиме і від власників авто,

– сказали у держадміністрації.

Там також попросили водіїв подбати, щоб припарковані автівки не заважали роботі снігоприбиральної техніки. Крім цього, в’їзд великогабаритного транспорту до столиці в пікові ранкові години 27 листопада обмежать.

КМДА також рекомендувала столичним школам працювати у змішаному форматі 27 листопада. Водночас дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

"Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн. Проте чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки", – мовиться у дописі адміністрації.

Погіршення погоди очікують і в Київській області

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко наголосив, що в область насувається негода. Тому він попросив жителів області не виїжджати без нагальної потреби та подбати про літніх людей.

Допоможіть тим, хто в разі погіршення погоди не зможе самостійно дістатися до магазину чи аптеки. Закупіть їм усе необхідне. Автовласників також попрошу, за можливості, утриматися від поїздок цими днями,

– сказав він.

Також начальник КОВА доручив відповідним службам бути напоготові. Усі оперативні служби області переведені в режим цілодобового чергування.

Наостанок Кравченко зауважив, що вже напоготові снігоприбиральна техніка, яка за першої потреби виїжджатиме одразу на місця. У цілодобовому режимі також дороги посипатимуть хімічними засобами.

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