Київ не впав ні за 3 дні, ні за 83 дні, і не впаде, – Дуда про незламність українців

Попри невтішні прогнози експертів та світових лідерів, Україна мужньо та героїчно відстоює свою незалежність та доказує міжнародній спільноті, що вона здатна тримати оборону стільки, скільки потрібно для встановлення миру.

На цьому наголосив Анджей Дуда під час виступу у Верховній Раді. Президент Польщі прибув до Києва 22 травня, повідомляє 24 канал.

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Виступ Дуди перед Верховною Радою України

Дуда підкреслив, що українці боряться з російськими загарбниками за безпечне майбутнє уже три місяці й за цей час встигли спростувати міф про "другу армію у світі", якій прогнозували швидку перемогу.

Багато держав, багато експертів, світові ЗМІ передбачали, що це буде швидка та переможна війна Росії, що Київ впаде впродовж трьох днів. Але вони не могли більше помилитися: не впав ані за три дні, ані за 33 дні, ані за 53, ані за 83 дні. І не впаде! Я не маю тут жодного сумніву,

– наголосив він.

Він нагадав, що Польща підтримувала Україну із першого дня вторгнення та не втрачала віри у Збройні Сили нашої держави. Так, коли майже всі були переконані у поразці України, польський посол залишився в Києві.

"Коли майже всі вважали, що Київ впаде, евакуювали звідси свої посольства, польський посол Бартош Ціхоцький залишився в Києві, був тут під час бомбардувань і під час атаки на Київ із вами", – зазначив Дуда.

За його словами, Ціхоцький присутній і на сьогоднішньому засіданні. Дуда висловив йому подяку за гідне представлення країни там, де це найбільше потрібно.

Президент Польщі додав, що наразі Україна показала всьому світові, що вона спроможна протистояти імперіальній Росії, яка не реалізувала ні однієї зі своїх стратегічних цілей та зазнала шалених втрат й продовжує зазнавати збитків.

"Переможна битва за Київ, переможна битва за Харків, героїчний захист Маріуполя вже назавжди залишаться на сторінках історії… Це великий успіх Української держави, це великий успіх Збройних Сил України, це великий успіх української влади, це ваш великий успіх, усього Українського народу", – підсумував він.

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