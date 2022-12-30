Київ та область атакують ворожі дрони: працює ППО

Київщина знову опинилася під атакою ворожих дронів. Українська протиповітряна оборони успішно працює над небом у столиці та області.

Повітряну тривогу в столиці оголосили після 2:00. Згодом у місті почули вибухи.

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Про це вночі 30 грудня повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Зазначили, що працює ППО.

Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!, – написали в адміністрації.

Зазначимо, що повітряну тривогу спочатку оголосили У Київській області о 1:56. Згодом сирени пролунали у столиці.

Повторні вибухи у Києві пролунали о 3:18.

Де ще лунали вибухи

Суспільне повідомило, що у Черкаській області, приблизно о 1:40, пролунали вибухи. Небезпеку з повітрня в регіоні оголосили о 00:57. Відбій повітряної тривоги пролунав о 2:46.

Захисники знищують ворожі дрони

У повітряному командуванні "Схід" 30 грудня повідомили, що ліквідували 10 ударних російських безпілотників. Це трапилося вночі.

"Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА шахідів та 1 "Марлі"н у Дніпропетровській та Запорізькій областях", – розповіли військові.