Київ і область у найближчу годину накриє гроза: синоптики попередили про негоду
Київ та область ввечері 3 липня накриє негода. Так, синоптики попереджають про сильні грози в столиці.
Окрім того, негода прогнозується й в інших областях. Так, зливи з грозами, й навіть град прогнозували синоптики на Заході України.
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Негода накриє Київ
У Київській ОВА та КМВА попереджають, що протягом найближчої години Київ та область накриє негода. Так, синоптики прогнозують сильні грози. Через це в Києві та області оголосили штормове попередження.
Негода зберігатиметься до кінця доби, 3 липня. Водночас у КМВА закликають українців дотримуватися заходів безпеки під час грози.
Не лякайтеся звуків грому. Будьте уважні та обережні!
– додали в КМВА.
На Київ та область суне гроза / Інфографіка Укргідрометцентр
Окрім того, в Києві та області також оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому варто бути вкрай обачними при поводженні з вогнем.
До слова, у четвер, 4 липня, вдень у Києві спостерігатимуться короткочасні дощі, а в області – місцями прогнозують грози.