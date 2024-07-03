Київ і область у найближчу годину накриє гроза: синоптики попередили про негоду

Київ та область ввечері 3 липня накриє негода. Так, синоптики попереджають про сильні грози в столиці.

Окрім того, негода прогнозується й в інших областях. Так, зливи з грозами, й навіть град прогнозували синоптики на Заході України.

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Негода накриє Київ

У Київській ОВА та КМВА попереджають, що протягом найближчої години Київ та область накриє негода. Так, синоптики прогнозують сильні грози. Через це в Києві та області оголосили штормове попередження.

Негода зберігатиметься до кінця доби, 3 липня. Водночас у КМВА закликають українців дотримуватися заходів безпеки під час грози.

Не лякайтеся звуків грому. Будьте уважні та обережні!

– додали в КМВА.



На Київ та область суне гроза / Інфографіка Укргідрометцентр

Окрім того, в Києві та області також оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому варто бути вкрай обачними при поводженні з вогнем.

До слова, у четвер, 4 липня, вдень у Києві спостерігатимуться короткочасні дощі, а в області – місцями прогнозують грози.